РИАМО - 2 мая. Мониторинг предприятий общественного питания провели на фуд-кортах торговых центров «Гагаринский» и «Ереван Плаза», в двух ресторанах и одном кафе выявили антиковидные нарушения, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Проверки прошли в торговых центрах 1 и 2 мая.

В ТЦ «Гагаринский» в ресторане грузинской кухни «Ай Дабаран» (ООО «Маркет») и в кафе «Остров Суши» (ИП Мороко) у работников не было масок и перчаток, выявлен недостаток дезинфицирующих средств, сотрудники предприятий общепита не проходят тестирование на Covid-19.

Кроме того, в ресторане «Ай Дабаран» не проводится измерение температуры тела у сотрудников, а в кафе «Остров Суши» даже нет термометра для данной процедуры.

В ресторане «Плов тут» (ИП Кадасиева Н.Р.) в ТЦ «Ереван Плаза» нет дезинфицирующих средств, не ведут журнал термометрии работников, нет бесконтактного термометра, сотрудники предприятия не проходят тестирование на коронавирус.

В адрес юрлиц были направлены уведомления о явке на составление протоколов по выявленным нарушениям.

В связи с напряженной эпидситуацией по Covid-19 в мегаполисе усилен контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер на городских объектах.

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