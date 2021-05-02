РИАМО - 2 мая. Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, что для предотвращения преждевременного старения нужна физическая активность, так как она приведет к улучшению кровоснабжения, также важны правильная еда и эмоциональное здоровье, сообщает Nation News.
Врач подчеркнул, что благодаря физической активности мышцы будут в тонусе, кожа получит необходимое питание. Большую роль также играют гормоны. Несмотря на то, что преждевременное старение является субъективным понятием, можно повлиять на физиологические процессы, чтобы предотвратить ранее истощение организма.
Он добавил, что третий пункт – это эмоциональное здоровье (психоэмоциональное самочувствие и нервная система). Специалист отметил, что нужно влюбляться, так как это улучшает эмоциональное состояние.
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