РИАМО - 2 мая. Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, что для предотвращения преждевременного старения нужна физическая активность, так как она приведет к улучшению кровоснабжения, также важны правильная еда и эмоциональное здоровье, сообщает Nation News.

Врач подчеркнул, что благодаря физической активности мышцы будут в тонусе, кожа получит необходимое питание. Большую роль также играют гормоны. Несмотря на то, что преждевременное старение является субъективным понятием, можно повлиять на физиологические процессы, чтобы предотвратить ранее истощение организма.

«Во-первых, нужно внимательно следить за едой и питьем. Сбалансированное питание приводит к нормализации обменных процессов. Во-вторых, двигательная активность. Лежание на диване с утра до вечера приведет к атрофии мышц, кожа повиснет, человек будет выглядеть старше более активных сверстников», — сказал Добровольский.

Он добавил, что третий пункт – это эмоциональное здоровье (психоэмоциональное самочувствие и нервная система). Специалист отметил, что нужно влюбляться, так как это улучшает эмоциональное состояние.