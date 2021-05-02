РИАМО - 2 мая. Участницу шоу «Пацанки», телеведущую Ксению Милас отстранили от эфира на телеканале «Пятница!» после того, как ее заподозрили в нанесении ножевых ранений гостье вечеринки в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице в 1 мая утром.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», — сказал гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.

Он выразил надежду, что врачи помогут пострадавшей девушке.