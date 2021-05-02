РИАМО - 2 мая. Дорожная авария с участием Lamborghini, Infinity и Porsche произошла на Пресненской набережной в центре столицы, сообщает kp.ru.

По словам очевидцев, водитель красного спорткара Lamborghini Huracan (стоимость порядка 15-16 млн рублей) не справился с управлением и вылетел на газон.

При этом водитель Infinity Q60 II (средняя цена - 3,5 млн рублей), который видел данную аварию, притормозил и в этот момент в его машину врезался Porsche Panamera (15,5 млн рублей).

Источник в правоохранительных органах отметил, что в данной аварии никто не пострадал.

Он уточнил, что Infinity и Porsche после оформления протокола покинули место ДТП своим ходом. А Lamborghini увозили с помощью эвакуатора, так как у машины повредилась нижняя часть кузова.