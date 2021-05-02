РИАМО - 2 мая. На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском округе Подмосковья 17-18 июля пройдет автофестиваль «Классика 24», приуроченный к первой в истории России 24-часовой гонке на классических спортивных автомобилях, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Тысячи зрителей на автодроме и онлайн смогут посмотреть парад раритетных авто, мастер-классы по техническим и творческим специальностям, увлекательные экскурсы в историю, выступления артистов. Ночью гости фестиваля смогут посмотреть кино под открытым небом – на площадке будет организован тематический автокинотеатр.

При подготовке фестиваля ведется важная работа с благотворительными фондами и организациями, чтобы привлечь к участию детей из социально не защищенных слоев населения.

Компания «Старое время» на протяжении 9 лет проводит фестиваль, посвященный российскому автоспорту, легендарным конструкторам и спортсменам России. Мероприятие проходит на треках Подмосковья в рамках Международного чемпионата по кольцевым автогонкам Moscow Classic Grand Prix.