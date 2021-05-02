РИАМО - 2 мая. В рамках месячника благоустройства в Москве промыли и покрасили более 500 тыс. светильников, кронштейнов, цоколей, опор наружного освещения, установок архитектурно-художественной подсветки, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ столицы.

Работники АО «ОЭК» промыли порядка 100 тыс. опор наружного освещения, около 47 тыс. цоколей, свыше 100 тыс. кронштейнов и более 170 тыс. светильников. Еще было покрашено более 28 тыс. опор, свыше 30 тыс. цоколей и более 50 тыс. кронштейнов.

Все работы провели вдоль крупных вылетных трасс, улиц мегаполиса, а еще на площадях и в пешеходных зонах в центре Москвы.

В данных работах были использованы биоразлагаемые моющие средства, они не наносят вред окружающей среде и объектам имущества столицы.

Специалисты ГУП «Моссвет» в рамках работ промыли свыше 10 тыс. опор наружного освещения, более 3,5 тыс. цоколей, свыше 7 тыс. кронштейнов и более 18,5 тыс. светильников. Кроме того, работники покрасили свыше 2 тыс. цоколей.