РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В подмосковном Подольске в субботнике по уборке лесополосы возле «Леруа Мерлен» приняли участие около 50 человек, они собрали битое стекло, пластик и полиэтилен, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

1 мая местные жители совместно с сотрудниками компании «Леруа Мерлен» убрали территорию лесополосы.

В субботнике приняли участие около 50 добровольцев. В основном, молодежь и семьи с детьми.

Помимо привычной работы по уборке территории от мусора, состоялись музыкальное выступление студии вокала Melodia, флешмоб от фитнес-клуба Fit Curves, а также любой желающий мог посетить мастер-классы от торгового центра. Акция превратилась отчасти в культурное мероприятие.

Субботник — это добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном городе.