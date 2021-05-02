РИАМО - 2 мая. На майских праздниках в столице усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима пассажирами общественного транспорта, маски и перчатки следует использовать на протяжении всей поездки, сообщает ТАСС.

Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ «Организатор перевозок» проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день.

Проверочные рейды проводятся регулярно на всех участках метрополитена (вход, перроны, вагоны составов), на наземном и железнодорожном транспорте мегаполиса.

99% пассажиров входят в метро в масках, порядка 70% - в перчатках. При этом люди часто снимают их после прохождения контроля у турникетов.

Пассажирам напомнили, что маски и перчатки следует носить на протяжении всей поездки. Это помогает сдерживать рост заболеваемости коронавирусом.

Также пассажиров столичного общественного транспорта постоянно информируют о необходимости носить маски и перчатки до конца поездки: голосовые объявления звучат в вестибюлях и вагонах подземки, плакаты и стикеры размещены во всем транспорте.

С начала пандемии в Москве выявили 1 098 718 случаев Covid-19, умерли 18 428 человек с коронавирусом, вылечились от инфекции 994 965 пациентов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в городе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но при этом ситуацию нельзя назвать критической.

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