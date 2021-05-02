РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мая. Депутата Госдумы Лидию Антонову во время личного приема населения попросили помочь в решении вопроса увеличения помещения врачебно-физкультурного диспансера в Люберцах, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Антонова в рамках региональной недели провела прием по социально-правовым вопросам. К ней обратились пять человек.

Антонова встретилась с заведующим врачебно-физкультурным диспансером Люберецкой областной больницы Александром Игумновым. Они обсуждали медицинское наблюдение за спортсменами. В диспансере необходимо расширение помещения, так как к учреждению прикрепились четыре спортивные школы, а у общеобразовательных школ появилась потребность в подготовке школьников к сдаче комплекса ГТО.

К депутату также обратился представитель штаба «Юнармии» Александр Цимлянский по вопросу выделения ДОСААФ помещения для базирования «Юнармии». Однако будут нужны ставки для инструкторов. Финансирование не выделено. Депутат обещала содействие в поиске возможности оплаты работы инструкторов.

Также Антонова проконсультировала представителей Общественной палаты муниципалитета на предмет организации пасхального фестиваля. Были также вопросы жителей по ряду личных тем.

Все вопросы Антонова взяла вопросы под личный контроль.