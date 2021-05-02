РИАМО - 2 мая. На сайты, на которых продают контрафактную или фальсифицированную продукцию, можно подать жалобу в Роскомнадзор, сообщает комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Московской области.

На таких сайтах могут продавать лекарства, медицинские изделия, промышленные товары и другой контрафакт или фальсификат.

В случае обнаружения такого сайта нужно обратиться на официальный сайт Роскомнадзора в раздел «Общественная электронная приемная Роскомнадзора».

Решение о возможности блокировки указанного сайта будет принято в течение 30 дней с предоставлением официального ответа заявителю.