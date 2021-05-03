РИАМО – 3 мая. В понедельник на всех столичных городских парковках, кроме парковок со шлагбаумом, можно припарковаться бесплатно, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Бесплатно можно припарковаться даже на тех улицах, где действует повышенный тариф – 380 руб./час днем и 200 руб./час ночью.

Бесплатная парковка на всех улицах также действовала 1 мая. 2 мая, в воскресенье, можно было бесплатно припарковаться везде, кроме улиц с повышенным тарифом.

С 4 по 8 мая парковки будут работать в обычном режиме. 9 и 10 мая парковки в честь Дня Победы снова станут бесплатными (даже на улицах с повышенным тарифом).

На майских праздниках также изменилась работа ряда парковок со шлагбаумом в центре города. Так, не работают парковки на Болотной улице, вл. 10-18, Триумфальной площади, вл. 1.

Парковки у д. 11 – д. 21 на Новом Арбате не будут работать 4 мая с 17:00, 7 и 9 мая до окончания мероприятий. 9 мая не будут работать парковки на Охотном Ряду, д. 2, Театральной площади, д.1, Славянской площади.

По вопросам, связанным с парковками, можно обратиться по телефону 3210 или +7-495-539-54-54.

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Собранные средства направляют на благоустройство.