РИАМО - 2 мая. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона на май 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

11 мая пройдут три приема. В 10:00 начнется прием у замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадима Воронцова и министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, в 15:00 – у министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.

С 10:00 12 мая начнутся приемы у министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой и председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елены Казимир. С 15:00 - у председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко и зампредседателя правительства Подмосковья – руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

13 мая в 10:00 приемы жителей проведут министр благоустройства региона Михаил Хайкин, министр образования Московской области Ирина Каклюгина, министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Также 13 мая в 15:00 приемы начнутся у зампредседателя правительства региона – министра экологии и природопользования Московской области Андрея Разина и начальника Главного управления Государственного строительного надзора Подмосковья Артура Гарибяна.

Министр социального развития региона Ирина Фаевская проведет прием жителей 14 мая, начало в 10:00. В этот же день в 15:00 жителей примет министр культуры Московской области Елена Харламова.

Три приема пройдут 17 мая. С 10:00 жителей будут принимать и. о. председателя комитета по ценам и тарифам региона Ирина Доркина и начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская, с 15:00 – министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

В 15:00 18 мая прием жителей проведут министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар и зампредседателя правительства региона – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

В 10:00 19 мая начнется прием у министра жилищной политики региона Инны Федотовой, в 15:00 – у зампредседателя правительства Московской области Вячеслава Духина.

Прием жителей 20 мая проведут министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев (10:00), начальник Главного управления Государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов (10:00), первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова (15:00), министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский (15:00).

В 10:00 21 мая прием жителей проведет министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, а 24 мая в 15:00 – и. о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

Зампред правительства региона Евгений Хромушин и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева примут жителей 25 мая в 15:00.

С 10:00 26 мая начнутся приемы у зампредседателя правительства Подмосковья Максима Фомина и министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В 10:00 27 мая прием проведет руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, в 15:00 – советник губернатора региона (в ранге министра) Хатиа Окуджава.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский примет жителей 28 мая, начало в 10:00.

Адвокаты бесплатно примут жителей Подмосковья в мае>>