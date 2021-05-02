РИАМО - 2 мая. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 33-летнего Азамата Калиева, пропавшего в подмосковной Кашире, сообщается на сайте отряда.

Местонахождение Калиева неизвестно с 25 февраля. Он был одет в черную куртку, черные брюки и черные ботинки.

Калиев худощавого телосложения, у него каштановые волосы и карие глаза, рост – 175 см, возраст – 33 года. Из особых примет – татуировка на левой руке.

Всех, у кого есть любая информация о пропавшем, призвали сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».