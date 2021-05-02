РИАМО - 2 мая. Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность пасхальных мероприятий в Московской области, спасатели дежурили в 969 храмах региона в праздничную ночь, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Происшествий во время пасхальных богослужений в Подмосковье не допущено.

Работа по профилактике возгораний и возникновения ЧП в преддверии праздничных служб началась в регионе заранее. Инспекторы Государственного пожарного надзора проверили все объекты, где были запланированы мероприятия.

В храмы Подмосковья также передали наглядные материалы по мерам пожарной безопасности, сотрудники МЧС России провели беседы на данную тему с прихожанами.

Кроме того, сотрудники Госпожнадзора МЧС России провели проверку противопожарного состояния религиозных объектов.