РИАМО - 2 мая. В столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в воскресенье днем задержали и отменили 23 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали и отменили по три рейса. В Домодедове четыре рейса задержано, два отменено. В Шереметьеве отменены пять рейсов, а задерживаются четыре.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, два рейса отменены, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.