РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мая. Двух охранников эвакуировали из горящего здания в микрорайоне Первомайский Королева, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник службы-112 Мария Потатуева.

Днем в воскресенье в службу-112 поступило сообщение о возгорании в здании, в котором находятся кафе, сауна и магазин продовольственных товаров.

«Подразделения работают по рангу пожара 1, вода из гидранта в 150 метров, давления в сети хватает. Выведены два охранника», - сказала Потатуева.

Она добавила, что угрозы жилым домам и объектам от данного возгорания нет.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. В 14:59 огонь локализовали.