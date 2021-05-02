РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 мая. В ряде домов микрорайона Белая Дача Котельников отключили электричество из-за повреждения кабеля, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент отсутствует электроснабжение в домах №16, 17 ,18, 20, 22 микрорайона Белая Дача в связи с повреждением кабельной линии.

На место происшествия выехала лаборатория для выявления места повреждения и проведения восстановительных работ.

«Южные электрические сети» направили в городской округ дизель-генераторные установки для подключения к электричеству многоквартирных домов.