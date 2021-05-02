РИАМО - 2 мая. В аэропорту Шереметьево пьяный мужчина не захотел стоять в очереди и попытался пройти через свободную неработающую рамку для досмотра пассажиров, его задержали, сообщили РИАМО в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО

Инцидент произошел в зоне досмотра зала «Вылет» терминала В. Один из пассажиров отказался стоять в очереди и направился к свободной неработавшей рамке интроскопа (рамка для досмотра).

Транспортные полицейские по вызову прибыли на место, они установили и доставили в дежурную часть жителя Воронежа 1970 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в состоянии опьянения в общественном месте».