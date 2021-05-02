РИАМО - 2 мая. Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что ситуация с Covid-19 в России напряженная, а нерабочие дни в мае ввели для того, чтобы разорвать цепочку распространения инфекции, сообщает Газета.ru.

«Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что нерабочие дни между майскими праздниками введены для того, чтобы разорвать цепочку распространения вируса.

Министр также рассказал, что для создания популяционного иммунитета антитела должны быть как минимум у 69,8 млн жителей страны.

С начала пандемии в России зарегистрировали 4 823 255 случаев Covid-19, умерли 110 862 пациента, выздоровели 4 443 922 человека.

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