РИАМО - 2 мая. В здании магазина на улице Первомайской в Королеве случился пожар, площадь возгорания составила 300 кв. метров, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:59 - локализация (пожара - ред.) на площади 300 кв. метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о пострадавших при возгорании не поступала.

При пожаре следует сохранять спокойствие, не поддаваться панике. В случае необходимости следует позвонить в подмосковный главк МЧС России по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.