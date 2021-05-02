РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мая. В городском округе Домодедово 22 мая состоится велопарад, старт будет дан на площади 30-летия Победы, сообщается в группе СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Регистрация участников пройдет с 11:00 до 12:00.

Возрастное ограничение - 14+. Дети младше 14 лет могут участвовать исключительно в присутствии родителей либо законных представителей.

Маршрут начнется на площади 30-летия Победы, далее колонна проследует по улице Корнеева, затем по Каширскому шоссе, потом участники проедут по улице Советской, объедут стадион «Авангард», вернутся на улицу Советскую, после чего свернут на улицу Кирова, далее на улицу Лунную и затем на улицу Опушка, где на городской лыжной трассе финишируют.

На финише между участниками разыграют призы и аксессуары для велоспорта.