РИАМО - 2 мая. Водитель легкового автомобиля Ford не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус №25, что стало причиной ДТП в городском округе Егорьевск, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мострансавто».

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на 96 километре трассы Тула – Касимов.

«Легковой автомобиль марки Ford, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автобус ЛиАЗ - 5250 «Вояж», двигавшийся по главной дороге, и совершил с автобусом столкновение», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что вины водителя автобуса в ДТП нет. Кроме него, в момент аварии в автобусе находились около 40 человек. Никто из них не обращался за медицинской помощью. В ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля.

В результате аварии у автобуса повредились лобовое стекло, щетки стеклоочистителя, передний бампер, облицовка фары и другие элементы.

Перед выходом в рейс автобус прошел проверку и находился в технически исправном состоянии. Перед выходом на линию водитель прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр.