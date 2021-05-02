РИАМО - 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал всем радости, благополучия и всего самого доброго.

«Сердечно поздравляю всех православных с Христовым Воскресением. Праздник Пасхи наполняет нас светлыми чувствами, укрепляет веру в жизнь, придает сил», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он отметил, что праздник напоминает о том, как важно сохранять жизнелюбие, помогать друг другу и вместе преодолевать трудности.

В этом году Пасха отмечается 2 мая. Это важнейший христианский праздник, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.

Богослужения в пасхальную ночь в Москве прошли в штатном режиме, происшествий не было допущено.