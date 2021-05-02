РИАМО - 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал всем радости, благополучия и всего самого доброго.
Он отметил, что праздник напоминает о том, как важно сохранять жизнелюбие, помогать друг другу и вместе преодолевать трудности.
В этом году Пасха отмечается 2 мая. Это важнейший христианский праздник, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.
Богослужения в пасхальную ночь в Москве прошли в штатном режиме, происшествий не было допущено.
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