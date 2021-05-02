РИАМО - 2 мая. К 25 декабря в России планируют разработать сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД РФ. Сервис сможет предупреждать пользователей о звонках мошенников, сообщает ТАСС.

Стоимость работ оценивается в 44,9 млн рублей. Контракт с разработчиком в МВД России заключили в конце марта.

Предполагается, что сервис предупредит пользователя о том, что ему звонят или пишут сообщения с номера телефона, с которого ранее совершали противоправные действия. Звонки с таких номеров можно будет заблокировать.

В сервисе также создадут «Белый список», который будет игнорировать блокировку приложением звонков и сообщений. Пользователь сможет сам добавить в этот список телефонные номера.