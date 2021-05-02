РИАМО - 2 мая. В центре столицы отремонтируют фасад четырехэтажного исторического дома в псевдорусском стиле, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом находится по адресу: 2-й Троицкий переулок, дом 6.

Здание является частью ядра Троицкой слободы - подворья Троице-Сергиевой лавры. Дом в псевдорусском стиле построил архитектор Александр Латков в 1915 году.

Ремонт фасада здания входит в региональную программу капитального ремонта. В нее включили свыше 350 исторических домов.