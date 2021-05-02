РИАМО - 2 мая. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил первый мини-детсад, открывшийся в Одинцове на улице Северной, 36. Он был создан в рамках поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по формированию дополнительных мест в детсадах для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Всего на территории муниципалитета будет создано 615 мест – для организации групп присмотра и ухода. Как отметил Иванов, появление таких мини-садов позволит быстро решить проблему с нехваткой мест в густонаселенных микрорайонах.

«Открыли в Одинцове обновленный детский сад по присмотру и уходу за детьми от полутора до семи лет, рассчитанный на 280 ребят. Такой формат учреждений создается по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, чтобы увеличить количество доступных мест в детских садах», — сказал Иванов.

Он добавил, что, в соответствии с поручением, в округе будет обеспечено 615 новых мест в детсадах. Для этого выделена субсидия из регионального и муниципального бюджетов на ремонт, оснащение и содержание этих детских садов.

Также глава муниципалитета рассказал, что новые мини-сады появятся не только в Одинцове, но и в Звенигороде – на 60 мест. Также дополнительные 50 мест снизят острый дефицит в густонаселенном микрорайоне Трехгорка.

«Формат ухода и присмотра за детьми аналогичен условиям «классического» детского сада за исключением дошкольных образовательных программ», – резюмировал руководитель округа.

Большое количество мест удалось получить благодаря рациональной перепланировке помещений без потери качества условий и без строительства новых, что потребовало бы более значительных вложений. Стандарт оформления мини-сада ничем не отличается от обычного. Там также размещаются игровые комнаты, спальные места, медицинский кабинет и прачечная.