РИАМО - 2 мая. Администрация Одинцовского округа вместе с сотрудниками полиции пресекли незаконную вырубку аллеи из лип в микрорайоне Одинцово-1, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сообщения о том, что в районе жилого комплекса уничтожаются деревья, многие из которых были высажены еще 70 лет назад, появились ранее в социальных сетях и СМИ. Специалисты администрации и МВД оперативно выехали на место и установили, что работы проводит подрядная организация группы компаний «ПИК» - крупногабаритная техника валила деревья на участке, по которому отсутствовало разрешение на вырубку древесно-кустарниковой растительности.

Технику подрядчика арестовали, сейчас она находится на штрафстоянке. Также по факту незаконной рубки полиция проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

«Мы быстро отреагировали на эту публикацию, наши сотрудники выехали и установили, что порубочный билет, который получала группа компаний «ПИК», касался совершенно другого земельного участка и других насаждений. На месте мы увидели бульдозер, который выкорчевывал пни и уничтожал липы – видимо, чтобы потом не было никаких доказательств этого деяния», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он поблагодарил за быструю реакцию полицию в лице ОЭБиПК. Их сотрудники также выехали на место: была арестована техника, изъяты документы, вырубка приостановлена, и сейчас правоохранительные органы ведут расследование.

«Данную ситуацию я держу на личном контроле», - подчеркнул Иванов.

Как отметил заместитель главы администрации Одинцовского округа Александр Тесля, в конце 2020 года в адрес муниципалитета в установленном законом порядке обратились застройщики группы компаний «ПИК» по поводу необходимости вырубки зеленых насаждений на одном из земельных участков, который был предоставлен им в рамках аренды и договора о развитии застроенных территорий.

Администрация подготовила расчеты по вырубке, компенсация составляла порядка 6 миллионов рублей, также предполагалась высадка новых зеленых насаждений в двойном размере – около 1,4 тыс. новых деревьев. Однако весной подрядная организация приступила к работам не только на разрешенном земельном участке, но и на трех смежных территориях – при этом использовалась крупногабаритная техника, которая варварски валила деревья. Разрешение вести какие-либо работы на данных участках подрядчику не выдавалось.

«Вместе с жителями, которые обратили на это внимание, остановили беспредел, который происходит на территории бывшего военного городка. Мы и дальше будем ставить такой же заслон незаконным действиям, которые предпринимает подрядчик группы компаний «ПИК», – уточнил Иванов.

В январе этого года по поручению администрации Одинцовского округа были зафиксированы на фото все деревья в указанной локации. Это позволит составить и оценить нанесенный ущерб.