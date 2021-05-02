РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мая. Ветераны войны и труда примут участие в конкурсе-смотре творчества «Майский вальс» в Балашихе, мероприятие состоится 4 мая, сообщается на сайте управления культуры администрации муниципалитета.

Конкурс-смотр состоится в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» и посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Начало мероприятия в 11:00.

Цели и задачи конкурса-смотра «Майский вальс» - патриотическое воспитание детей и молодежи на примере активной жизненной позиции старшего поколения, а также поддержка творческой инициативы ветеранов.