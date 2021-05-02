РИАМО - 2 мая. В первый день закрытия участка «Дубровка» - «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена 38% пассажиров выбрали самый быстрый и надежный маршрут через Замоскворецкую линию. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Еще 60% пассажиров вместо закрытого участка подземки воспользовались автобусами КМ. Из-за этого количество людей на станциях метро «Дубровка» и «Волжская» выросло более чем вдвое по сравнению с прошлой субботой.

Пассажирам напомнили, что более быстрым и комфортным будет маршрут через Замоскворецкую линию и МЦК.

Кроме того, почти на 30% увеличился пассажиропоток на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской ветки. Станция работала в штатном режиме, но в будни лучше пользоваться одноименной станцией второго МЦД.

На юго-востоке мегаполиса очень сложная дорожная сеть. В Северном тоннеле (в районе станции МЦД Люблино) всего одна полоса – автобусы КМ2 проезжают по ней по очереди. Из-за этого интервалы движения могут увеличиваться, а на остановку может приезжать сразу несколько автобусов.

Горожан попросили по возможности отказаться от поездок в данном районе. Также водителям и пешеходам следует ознакомиться со всеми альтернативными маршрутами и ограничениями дорожного движения в районе закрытых станций подземки.

По 23 мая на участке «Волжская» – «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии метро нет движения поездов из-за строительства Большой кольцевой линии подземки.

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