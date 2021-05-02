РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 мая. Исполняющий обязанности главы Дзержинского Сергей Будкин поздравил жителей округа с Пасхой и пожелал им мира и добра.

«Светлое Христово Воскресение – долгожданный и радостный день в году. Все православные радуются победе добра над злом, жизни над смертью. Берегите себя и близких. Мира, добра и любви каждому дому. Христос воскрес!» - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что сотни верующих жителей округа встретили главный христианский праздник в Николо-Угрешском монастыре. Здесь у стен Спасо-Преображенского собора прошел крестный ход, который перешел в праздничную службу.

Пасха является важнейшим христианским праздником, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.

Пасхальные богослужения прошли более чем в 1 тыс. храмов Подмосковья.