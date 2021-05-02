РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 мая. В Дзержинском стартовал ежегодный конкурс творческих инициатив жителей по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий, заявки можно подать до 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сам конкурс пройдет с 1 мая по 30 августа. Он проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В конкурсе «Комфортный город» сможет принять участие любой житель города. К конкурсу допускаются дома, дворы и подъезды домов, сданные в эксплуатацию не ранее 3 лет. Конкурс реализуется по 2 направлениям: «Мой дом, мой подъезд»;включает номинации: «Дом образцового содержания», «Лучший подъезд», «Уютный этаж», «Премьер этаж» и«Мой двор»: «Самый благоустроенный двор», «Цветник», «Ах, какая клумба», «Угрешский дворик».

Подать заявку на участие можно в муниципальном казенном учреждении «Угреша-Дзержинский» по адресу: улица Ленина, дом №9, с 1 мая по 1 июня. Отбор объектов в финал членами комиссии будет производиться с 1 по 30 июня. Призовые места будут распределены не позднее 30 августа.

Итоги «Комфортного города» подведет городская конкурсная комиссия. Победители конкурса, занявшие в номинациях «Дом образцового содержания», «Самый благоустроенный двор» первые места, в последующие три года не рассматриваются как участники «Комфортного города». Они смогут принять участие в следующем году в областном или межмуниципальном конкурсе.

Премиальный фонд конкурса составляет 530 тысяч рублей, который разделят участники, занявшие призовые места в различных номинациях. Победители в номинациях «Лучший подъезд» и «Дом образцового содержания» получат отличительные наградные таблички, которые смогут повесить на фасад дома. Вручение наград и табличек участникам состоится в преддверии Дня города.