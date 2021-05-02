РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 мая. В подмосковных Котельниках до 24 мая изменилась схема движения маршрута №872к из-за временного закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с временным закрытием участка метрополитена от станции «Дубровка» до станции «Волжская» по причине строительства тоннеля БКЛ до 24 мая будет изменена схема движения областного маршрута № 872к «Котельники (м/р Южный) – Москва (м. «Волжская»)». Автобусы будут следовать до конечной остановки станция метро «Люблино».

На время закрытия запущены 3 бесплатных автобусных маршрута вдоль участка: 1 — от метро «Волжская» до метро «Текстильщики», 2 — от «Волжской» через МЦД Люблино, метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки» и 3 — от метро «Печатники» через «Кожуховскую» до «Дубровки».

Участок Люблинско-Дмитровской ветки столичного метро от станции «Дубровка» до станции «Волжская» закрыли 1 мая для пассажиров из-за строительства Большой кольцевой линии. Участок закрыт по 23 мая. В это время под действующей станцией «Печатники» будут прокладывать тоннель Большого кольца.

«Мы понимаем, что любые ограничения в работе линий мосметро приносят неудобства. Но это вынужденная мера, необходимая для развития нашего метро. Закрытия нужны, в первую очередь, для контроля строительства и обеспечения полной безопасности инфраструктуры», - отмечали в пресс-службе столичного Дептранса.