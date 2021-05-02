РИАМО - 2 мая. На 96 километре трассы Тула - Касимов в городском округе Егорьевск произошло ДТП с участием автобуса, пострадал один человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Столкнулись легковой автомобиль Ford и автобус ЛИАЗ. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, которая находилась в легковушке.

Информация об аварии поступила в 10:32. Пострадавшая обратилась за помощью медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.