РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мая. Пятого мая в родильном доме микрорайона Саввино Балашихи состоится День открытых дверей для будущих родителей, начало мероприятия в 15:00, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

В ходе экскурсии у всех желающих будет возможность увидеть жизнь роддома изнутри и прочувствовать атмосферу, в которой появляются на свет новорожденные.

День открытых дверей проведет врач акушерского родового отделения высшей квалификационной категории Любовь Спирина.

В связи с эпидемиологической ситуацией количество мест ограничено. Записаться можно по телефону: 8-495-522-19-67.