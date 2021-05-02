РИАМО - 2 мая. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, почему привитым от коронавирусной инфекции все равно следует сдавать ПЦР-тесты, возвращаясь из-за рубежа, это нужно для того, чтобы собрать как можно больше данных о распространении инфекции, сообщает Газета.ru.

«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Она уточнила, что пренебрегать тестированием на Covid-19 не стоит, так как у правительства страны еще не собрано достаточного количества данных, чтобы четко сказать, что при вакцинации человек «абсолютно ни для кого не опасен».

С начала пандемии в РФ выявили 4 823 255 случаев коронавируса, скончались 110 862 пациента, выздоровели 4 443 922 человека.

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