РИАМО - 2 мая. Вольерные комплексы на природных территориях столицы подготовили к летнему сезону, уже открылся первый вольерный комплекс на природной территории «Кузьминки-Люблино», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Зиму животные, обитающие в вольерных комплексах, провели в утепленных крытых вольерах. Их летние вольеры покрасили, в них провели генеральную уборку, дезинфекцию и ремонт. Дома для птиц оборудовали насестами и присадами.

Животные уже появились в комплексе на природной территории «Кузьминки-Люблино». Там обитают козы, куры, овцы, китайские гуси, индюки и индоутки, декоративные голуби и фазаны.

Вскоре увидеть животных можно будет и в других комплексах. На природной территории «Царицыно» с 6 мая можно будет увидеть гусей, куриц и петуха, фазанов, филина, хохлатую утку и индюков. В ландшафтном заказнике «Тропаревский» после 14 мая будут обитать бронзовая индейка, куры минорки, даурский фазан и домашние куры.

В вольерном комплексе в Серебряном бору после 26 мая можно будет увидеть охотничьего и серебряного фазанов, гусей. В вольерном комплексе «Дом Лани» обитают цесарки, индюки, фазаны, мускусные утки, домашние куры, кролики и лань.