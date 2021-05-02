РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 3 мая ответит на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! 3 мая в 19:00 отвечу на ваши вопросы в прямом эфире Люберецкого районного телевидения. Обсудим основные тезисы программных выступлений президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, ситуацию, связанную с коронавирусом в Московском регионе, вопросы системы здравоохранения, весенне-летнее благоустройство дворов, развитие парковых зон, предстоящую подготовку к 9 Мая», - сказал Ружицкий.

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