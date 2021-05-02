РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мая. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живым 37-летнего Андрея Мазикова, пропавшего 5 дней назад в Балашихе, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Мазикова не было известно с 27 апреля. Волонтеры выезжали на поиски мужчины, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найден, жив», – говорится в сообщении.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» существует с 2010 года, когда добровольцы впервые собрались для поиска пропавшей в лесу Орехово-Зуева девочки Лизы Фомкиной. Ее нашли мертвой.