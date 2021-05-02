РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В подмосковном Подольске на улице Колхозной в текущем году возобновят строительство детского сада, также планируется выполнить проектные работы по пристройке к школе и по двум детским садам, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

Совет депутатов на прошедшей неделе принял решение о внесении изменений в местный бюджет. Большинство из них связано с финансированием проектирования и строительства объектов социальной значимости.

«В первую очередь – это недостроенный инвестиционный детский сад на улице Колхозной. Объект будет возобновлен и достроен за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора А.Ю. Воробьева, при муниципальном софинансировании», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Проектные работы в текущем году предстоит выполнить по пристройке к подольской школе №29 им. Петра Забродина, детским садам на улицах Школьной и Ленина в Климовске – их строительство включено в госпрограмму Московской области.

В лицее №23 предстоящим летом проведут ремонт и оснастят ряд кабинетов для преподавания предметов естественно-научного цикла.

В климовской школе №5, вошедшей в областную программу капитального ремонта, обновят мебель и оборудование.

Новый сквер построят вблизи дома №2 на Тепличной улице по программе развития территорий, прилегающих к станциям МЦД-2.