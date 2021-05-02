РИАМО - 2 мая. На улице Сергия Радонежского в центре столицы будет ходить трамвай, новая линия свяжет шоссе Энтузиастов со станцией «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, Курским вокзалом и МЦД-2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Трамвайные пути протяженностью 690 м проложат по северной стороне улицы Сергия Радонежского от Андроньевской площади до площади Рогожская Застава.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в ходе благоустройства на улице Сергия Радонежского установят светофоры, оборудуют маршруты для пешеходов и переходы через дорогу. Кроме того, на участке реконструируют проезжую часть, проведут дополнительное озеленение.
Кроме того, на участке от Андроньевской площади до площади Рогожская Застава планирую провести реконструкцию проезжей части.
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