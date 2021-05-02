РИАМО - 2 мая. На улице Сергия Радонежского в центре столицы будет ходить трамвай, новая линия свяжет шоссе Энтузиастов со станцией «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, Курским вокзалом и МЦД-2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Трамвайные пути протяженностью 690 м проложат по северной стороне улицы Сергия Радонежского от Андроньевской площади до площади Рогожская Застава.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в ходе благоустройства на улице Сергия Радонежского установят светофоры, оборудуют маршруты для пешеходов и переходы через дорогу. Кроме того, на участке реконструируют проезжую часть, проведут дополнительное озеленение.

«Горожане смогут комфортно добираться до основных точек притяжения благодаря организации пешеходного маршрута вдоль улицы Сергия Радонежского», — добавила Княжевская.

Кроме того, на участке от Андроньевской площади до площади Рогожская Застава планирую провести реконструкцию проезжей части.