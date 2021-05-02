РИАМО - 2 мая. На клумбах, расположенных на территории столицы, распустились первые тюльпаны, в городе высажено 12 млн этих цветов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«12 млн тюльпанов распустятся в майские праздники на клумбах, расположенных на городских улицах, набережных, площадях. Луковицы высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тыс. кв. метров», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В общей сложности в текущем году мегаполис украсят около 54 млн цветов. Общая площадь клумб в городе составит свыше 800 тыс. кв. м.

Всю цветочную рассаду для Москвы готовят специалисты в теплицах ГБУ «Озеленение».