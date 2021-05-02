РИАМО - 2 мая. В Подмосковье и столице зафиксировали очень высокий уровень аллергенов в воздухе, доминирует пыльца березы, по данным сайта пыльцевого мониторинга Allergotop.

В то же время окружающая среда комфортна для аллергиков. Так, температура воздуха комфорта и в большинстве случаев не влияет на развитие аллергии. Уровень атмосферного давления также комфортный. Влажность воздуха благоприятна для аллергиков.

В то же время аллергикам рекомендовано находиться в помещении с 10 до 16 часов из-за высокого уровня УФ-излучения. На улице аллергикам стоит надевать одежду, закрывающую кожу, и широкополые шляпы.

В столице в активную стадию цветения вступила береза, кроме того, вслед за ольхой и орешником на озелененных территориях мегаполиса распустились цветы клена.

Пыльца березы является одним из самых сильных аллергенов. Суммарная доля березы в составе зеленого фонда столицы составляет около 11%.