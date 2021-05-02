РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В Подольске 32 бегуна приняли участие в пятом забеге международного движения parkrun, сообщается в группе «parkrun парк Талалихина (Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

В парке имени Виктора Талалихина прошел пятый юбилейный паркран. Тучи и легкий дождь не напугали его участников.

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Всего приняли участие 32 бегуна, из них пять пробежали свой первый паркран, 13 дебютировали на подольской трассе. Один участник поставил свой личный рекорд.

В следующую субботу потребуется новый волонтер на позиции сканера, приглашают всех желающих.

Parkrun - международное движение. Участников объединяют общие идеи, в том числе организовать пробежки единомышленникам. Можно приходить с детьми, домашними любимцами, идти пешком с палками или бежать с детской коляской. В parkrun также участвуют люди с ограниченными возможностями. Единственное требование к участнику - наличие распечатанного parkrun ID.

Чтобы получить parkrun ID, достаточно один раз зарегистрироваться на сайте, а затем напечатать штрих-код и брать его с собой на каждый parkrun. Можно сделать несколько экземпляров про запас и положить их в кошелек, под крышку чехла телефона, в любимые беговые кроссовки и так далее.

С распечатанным ID можно принять участие в каждом из существующих сегодня паркранов вне зависимости от сканирующего оборудования, которое используется конкретной командой парка. Бумажный ID сможет прочитать любой сканер, с экрана телефона этого нельзя гарантировать, значит, пробежка не сможет быть засчитана, а результат не попадет в итоговый протокол.