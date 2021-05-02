РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мая. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с Пасхой и пожелал им здоровья и добра в семьях.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. У православных Светлое Христово Воскресение в 2021 году приходится на 2 мая. В прошлом году из-за пандемии коронавируса пасхальные богослужения впервые прошли без прихожан, а в текущем году их проводят более чем в 20 приходах на территории Балашихи с участием верующих, но с соблюдением рекомендуемых мер Роспотребнадзора.

«Поздравляю с праздником Светлой Пасхи. От всей души желаю каждой семье здоровья, мира, добра и благополучия. Христос Воскрес!» - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

В Подмосковье пасхальные богослужения прошли более чем в 1 тыс. храмов. В регион доставили Благодатный огонь из Иерусалима, который раздавали прихожанам.