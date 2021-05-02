РИАМО - 2 мая. Богослужения в пасхальную ночь в Москве прошли в штатном режиме, происшествий не было допущено, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Пожарную безопасность в храмах обеспечили более 500 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и 200 добровольцев.

В этом году Пасха отмечается 2 мая. Это важнейший христианский праздник, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.

По всей России богослужения в честь Пасхи посетили более 1,6 млн православных. Для обеспечения правопорядка и безопасности на религиозных мероприятиях было задействовано свыше 47,5 тыс. сотрудников полиции.