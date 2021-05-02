РИАМО - 2 мая. В рамках реконструкции развязки на пересечении Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и Волгоградского проспекта в столице строят пять эстакад, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На эстакаде основного хода ЮВХ от ул. Грайвороновской до ул. Шоссейной протяженностью почти 1,5 км возведено 29 опор из 44», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на другой эстакаде, протяженность которой составляет 552 м и которая находится на левоповоротном съезде с хорды на Волгоградский проспект в сторону области, готовы семь опор из 16, смонтировано 290 т металлоконструкций пролетных строений.

Бочкарев отметил, что в рамках возведения левоповоротного съезда с Волгоградского проспекта на основной ход ЮВХ по направлению к Каширскому шоссе построили 10 опор из 15. На съезде с Волгоградского проспекта на хорду в сторону Рязанского проспекта осталось соорудить одну опору из четырех.

Также готовы пять из 10 опор на съезде с основного хода Юго-Восточной хорды в сторону Рязанского проспекта на Волгоградский проспект при движении в сторону МКАД.

Особенности строительства

Сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Чтобы минимально влиять на движение по Волгоградскому проспекту, одной из самых загруженных магистралей Москвы, работники группы компаний «Моспроект-3» применили конструкции различного типа.

Гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что пролетные строения, которые находятся над Волгоградским проспектом, запроектированы из сталежелезобетонных элементов. Это дает возможность сделать монтаж пролетного строения кранами с использованием минимального количества временных опор.

Там, где нет стесненных условий и сложного рельефа, сделали балочные пролеты. Их производят на заводе и поставляют на стройплощадку в готовом виде. Благодаря этому удалось снизить количество строительной техники в зоне интенсивного транспортного потока и сильно уменьшить сроки реализации проекта.

Меркулова уточнила, что конструктивные решения применены и в части опор. Эстакаду, которая полностью накрывает строящийся проезд, примыкающий к Шоссейной улице, возводят на двухстоечных опорах. Остальные съезды построят на одностоечных. Благодаря этому сооружение более гармонично впишется в городскую среду.

Ранее глава столичного стройкомплекса отмечал, что пятая часть ЮВХ пройдет по эстакадам, тоннелям и мостам. Хорда стала одним из самых сложных объектов дорожной инфраструктуры в Москве. Ее длина со всеми примыкающими дорогами и съездами будет около 100 км. Чтоб магистраль вписалась в плотную городскую застройку, нужно построить мосты, тоннели и эстакады.

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