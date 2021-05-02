РИАМО - 2 мая. В столичные больницы не направляют «тайных пациентов» для проверки работы врачей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что для проверки работы врачей в городские больницы будут направлять наблюдателей под видом пациентов.

«Никаких «тайных пациентов» департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, в плановом порядке», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проверки медучреждений города организуют силами медицинской инспекции и линейного контроля. Они проводятся в строго в установленном порядке.