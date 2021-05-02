РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мая. Православные жители Балашихи встретили Воскресение Христово, с самого утра они шли в церкви и храмы горокруга для посещения праздничной божественной литургии и освящения пасхальных куличей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Наиболее подходящее время, чтобы освятить яйца и куличи, — это Пасхальное богослужение. Праздничная служба прошла в церквях в ночь с субботы на воскресенье. Однако те, кто не смог прийти в храм вечером в субботу, смогли это сделать в пасхальный день до полудня и освятить продукты.

«Дорогие братья и сестры! Хочется пожелать всем нам не только в дни Светлой седмицы, а во все дни будущего года и жизни нашей радоваться о том, что Христос воскрес и даровал нам свое тело и кровь для причащения, обновления всей нашей жизни и для воскресения в жизни вечной вместе с ним. В дни Светлой седмицы в храме разрешается ежедневно причастие для соединения с Христом. Приходите в храм как можно чаще. <...> Храни вас всех Господь! Христос Воскресе!» - поздравил жителей настоятель Почаевского храма в микрорайоне Салтыковка, отец Димитрий.

Он также зачитал прихожанам пасхальное поздравление от главы Балашихинской епархии, епископа Николая Погребняка. Балашихинские храмы и церкви вошли в епархию в апреле, она включает в себя 13 городских округов восточного Подмосковья.

По окончании Божественной литургии отец Димитрий освятил пасхальную снедь.

Пасхальные традиции

Сложилась традиция, что люди приходят и освящают свои пасхальные яства в Великую субботу, Однако исторически в Благословенную субботу куличи не освящали. Это происходило после пасхальной Божественной литургии, которая совершалась либо ночью, либо утром в храмах. И, как правило, только после пасхальной службы и причастия разговлялись пасхальным яйцом.

Освящение куличей и праздничные богослужения в честь Пасхи Христовой в Великую субботу и в Светлое Христово воскресение проводят более чем в 20 приходах на территории Балашихи.

Общественный порядок и безопасность во время пасхальных богослужений в Балашихе обеспечивают сотрудники полиции.

Пасха – это важнейший христианский праздник, который отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха также означает окончание Великого поста.

Богослужения в честь Пасхи проходят с участием прихожан и соблюдением рекомендуемых мер Роспотребнадзора.