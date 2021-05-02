РИАМО - 2 мая. Прокуратура столицы начала проверку по факту избиения 12-летнего мальчика. По словам ребенка, его избил отец в квартире на улице Летчика Бабушкина, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ребенка с различными телесными повреждениями госпитализировали 1 мая.

Во время проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, оценит исполнение законодательства о несовершеннолетних, полноту и своевременность действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

По результатам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.