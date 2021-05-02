РИАМО - 2 мая. До 10 мая жители столицы могут принять участие в квестах, посмотреть спектакли и побывать на экскурсиях, которые подготовили городские парки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Измайловский парк приглашает присоединиться к детскому шоу с аниматорами. Оно пройдет 2 мая с 16:00 до 17:00. Для юных зрителей организуют праздник с играми, конкурсами и танцами. <...> Для посещения необходима предварительная регистрация», - говорится в сообщении.

8 мая в 14:00 гости Измайловского парка смогут побывать на театрализованной экскурсии.

6 мая парк «Северное Тушино» покажет фильм «Баллада о солдате» 1959 года в демонстрационном зале подводной лодки Б-396.

8 мая в парке «Фили» пройдет забег, который совместят со сбором мусора. Для участия в культурном плоггинге длиной 7 км надо зарегистрироваться.

4 мая стартуют показы видеолекций о детских композиторах в аккаунтах Бабушкинского парка в социальных сетях. О творчестве народного артиста РФ Алексея Рыбникова расскажут 4 мая в 12:00.

5 мая в 14:00 на страницах парка «Сокольники» в соцсетях пройдет видеолекция об уникальных деревьях и кустарниках данной природной территории.